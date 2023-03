Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo aggiungerà altri cinque personaggi tramite DLC

Mario Kart 8 Deluxe riceverà almeno altri cinque personaggi giocabili da Nintendo tramite DLC. Lo si è scoperto con il lancio di Birdo, l'ultimo personaggio aggiunto in ordine di tempo (con nove colorazioni differenti). Dopo aver installato il DLC, sotto allo slot di Birdo ne sono apparsi altri cinque vuoti, che si presume saranno riempiti nel corso del tempo.

Del Booster Course Pass di Mario Kart 8 Deluxe, mancano ancora due ondate di nuovi contenuti, entrambi previsti entro la fine del 2023. Tra questi ci saranno otto nuovi circuiti, portando il totale di quelli inclusi nel gioco a 48.

Attualmente non è noto quali siano i personaggi mancanti che saranno aggiunti. Potrebbero essere dei ritorni dai vecchi capitoli della serie, oppure personaggi completamente nuovi. Ci potrebbe essere anceh qualche aggiunta legata a Super Mario Bros. Il film in arrivo il mese prossimo nelle sale cinematografiche.

Per saperne di più non ci resta che aspettare. Se continua così Mario Kart 8 Deluxe sarà supportato per tutta la generazione di Nintendo Switch, e forse anche oltre se le voci che vogliono la nuova console di Nintendo completamente compatibile con la precedente si riveleranno vere.