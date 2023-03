Ys X: Nordics, nuove immagini e dettagli sui protagonisti e il sistema di combattimento

Falcom ha pubblicato delle nuove informazioni e delle nuove immagini del gioco di ruolo giapponese d'azione Ys X: Nordics, con cui ha presentato i protagonisti Adol Christin e Carja Varta e ha spiegato il sistema di combattimento chiamato "Cross Action".

Iniziamo dalle immagini, che abbiamo raccolto in una pratica galleria:

Adol Christin nel gioco avrà 17 anni e i suoi tratti non sono molto diversi da quelli dei capitoli precedenti. Considerando che è il protagonista storico della serie, è normale che sia così. Comunque sia in Ys X: Nordics lo vediamo lasciare Esteria, dove si è svolta la sua prima avventura, per dirigersi verso Celceta. Sulla strada però si è fermato a Obelia Bay dove ha incontrato Dogi.

Anche Carja Varta avrà 17 anni nel gioco. È l'unica figlia di Grimmson, il capo della flotta pirata di Varta. Conosciuta come la principessa pirata, è temutissima dagli abitanti di Karnack, che la vedono come una spietata criminale. Nonostante l'eleganza, il suo stile di combattimento è brutale, basato com'è sull'uso di un'accetta e di uno scudo.

Parlando del sistema di combattimento "Cross Action", è stato svelato che consentirà di scambiare la "Solo Mode" e la "Combination Mode". Nella Solo Mode si combatterà usando uno dei due personaggi, con l'altro che sarà guidato dall'intelligenza artificiale. Premendo un pulsante si potrà passare dall'uno all'altro quando si vorrà, anche durante i combattimenti. Nella Combination Mode, invece, si utilizzeranno i due personaggi contemporaneamente, con il vantaggio di poter fare più danni portando più attacchi insieme, ma con alcune limitazioni nei movimenti che esporranno maggiormente alle rappresaglie dei nemici.

Per il resto vi ricordiamo che Ys X: Nordics è previsto per il 2023 su PS5, PS4 e Nintendo Switch, quantomeno in Giappone. Non ci sono ancora informazioni sull'arrivo del gioco in occidente. Sicuramente non mancherà, visto che gli ultimi capitoli sono arrivati tutti quanti.