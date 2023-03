Hogwarts Legacy: la guida ufficiale sembra essere incompleta

Negli scorsi è stata resa disponibile la guida ufficiale di Hogwarts Legacy, che però appare incompleta in diverse parti, come riportato dalla giornalista Rebecca Spear di Windows Central. Sostanzialmente mancherebbero molti dettagli su diversi aspetti del gioco, compresa la risoluzione di alcuni puzzle e le posizioni di diversi oggetti. Considerando che da una guida ufficiale ci si aspetta proprio che consenta di svelare tutti i segreti di un gioco, si tratta di carenze abbastanza grosse.

Intanto la guida ufficiale di Hogwarts Legacy appare come un libro dalla foliazione ridotta, non certo all'altezza di un gioco che dura decine di ore. Il motivo delle scarse dimensioni sembra essere abbastanza semplice da spiegare: mancano moltissime informazioni.

Per fare un esempio, il combattimento contro il boss finale è trattato in circa mezza pagina, alcuni puzzle sono spiegati in modo vago, senza che ne venga fornita la soluzione, con il giocatore che viene invitato a usare il cervello, mentre le immagini a corredo sono molto belle, ma spesso non sono legate al testo.

Per fare qualche esempio più diretto, delle chiavi di Dedalo viene svelata la posizione soltanto della prima (su sedici), prima che oltretutto è molto facile da trovare da soli. Lo stesso avviene per lo sblocco dei livelli di Alohomora, di cui non viene svelata la posizione delle statuette di demiguise necessarie. Nella sezione di erbologia, invece, mancano le indicazioni su dove trovare diversi ingredienti fondamentali e non viene citato uno dei due negozi dove comprarli.

Insomma, la sostanza è che la guida ufficiale di Hogwarts Legacy sembra non guidare davvero il giocatore, se non nella quest principale che, di suo, è abbastanza automatica considerando quanto si è già aiutati all'interno del gioco.