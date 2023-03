PS5: alcuni utenti pensano che una delle nuove funzioni del firmware 7.00 faccia degli spoiler

A quanto pare non tutti i possessori di PS5 hanno apprezzato una delle nuove caratteristiche introdotte da Sony con l'aggiornamento 7.00 del firmware. Il motivo? Produrrebbe degli spoiler sui giochi che molti non vogliono avere.

Le novità introdotte dal firmware 7.00 sono in realtà molte, la maggior parte delle quali graditissime. Quella di cui parliamo, la più contestatan è la barra di progresso dei giochi. Per quale motivo? Secondo alcuni giocatori PlayStation, conoscere la percentuale di completamento di un gioco equivale ad avere un'anticipazione sullo stesso, quindi Sony avrebbe dovuto aggiungere la possibilità di nasconderla.

La percentuale di completamente è uno spoiler? Per alcuni giocatori PlayStation parrebbe proprio di sì - Immagine della fonte

Sinceramente è difficile considerare un numero una vera e propria anticipazione, ma vista la reazione avuta da alcuni è evidente che il problema, se così vogliamo definirlo, possa essere particolarmente sentito. Evidentemente sapere a che punto di un'avventura si trova potrebbe causare a qualcuno un calo dell'interesse verso il gioco stesso.

D'altro canto nessuno si è mai lamentato di sapere in anticipo la durata di un film o ha accusato un libro di svelare in anticipo quando sta per finire per colpa dell'assottigliarsi del numero di pagine restanti. Certo, parliamo di media molto differenti e di pubblici particolari, quindi è naturale che anche le sensibilità siano differenti.