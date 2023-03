Fight'N Rage, la recensione del picchiaduro a scorrimento che omaggia i classici

Ebbene, ci ha pensato uno sviluppatore indipendente uruguaiano, Sebastian Garcia, unico componente di SebaGamesDev , a concretizzare queste fantasie nella forma di un gioco appena approdato su PS5 e Xbox Series X|S (ma già disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) che rende appunto omaggio ai picchiaduro a scorrimento classici ma prova anche a mischiare un po' le carte in tavola: ve ne parliamo nella recensione di Fight'N Rage .

Con l'avvento della grafica poligonale e le prime sperimentazioni nell'ambito delle tre dimensioni, il filone è praticamente scomparso e ci sono voluti diversi anni perché tornasse in auge; ma gli appassionati di allora sono oggi delle persone adulte e magari talvolta gli è capitato di fantasticare su come si potesse introdurre qualche novità concreta all'interno di quella formula così divertente e al contempo così intrinsecamente limitata.

È sempre interessante tornare a parlare di picchiaduro a scorrimento , un genere videoludico che andava per la maggiore nelle sale giochi tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 e che ha trovato spazio e seguito anche sulle console dell'epoca con alcune produzioni di eccellente fattura: basti pensare ai vari Final Fight, Streets of Rage 2 e TMNT: Turtles in Time.

Certo, nelle scelte soprattutto estetiche compiute da Garcia emergono degli elementi controversi , ad esempio l'approccio praticamente chibi al design di Gal mal si sposa con i suoi enormi seni ballonzolanti, e per quanto soluzioni di questo tipo possano essere interpretate come una sorta di presa in giro dell'ipersessualizzazione in voga nei primi anni '90, quando ci si trova a combattere delle scimmie urlanti che emulano Bruce Lee viene inevitabilmente qualche dubbio.

L'autore di Fight'N Rage ha pensato bene di arricchire l'esperienza in questo modo al fine di valorizzarne la rigiocabilità, andando a tamponare quello che da sempre è uno dei punti deboli dei picchiaduro a scorrimento, ovverosia la tendenza a esaurirli nel giro di un pomeriggio e gli scarsi incentivi a riprendere in mano l'esperienza al di là della pura e semplice godibilità del gameplay, ma di quello parleremo a breve.

Come da tradizione, tuttavia, la trama non è che un banale espediente per portare sullo schermo una sequenza di scenari e di combattimenti sempre più complessi, che ci vedranno affrontare dieci livelli e una quantità enorme di avversari differenti per completare la campagna e sbloccare uno dei ben cinquantasei finali disponibili.

La storia di Fight'N Rage è ambientata in un mondo post-apocalittico dominato da orde di violenti mutanti che hanno sottomesso la razza umana. Gli unici a opporsi a questa situazione sono due guerrieri ninja, F. Norris e la formosa Gal, e il mutante taurino ribelle Ricardo: unendo le forze, i tre si lanciano a testa bassa contro le truppe dell'ibrido umano-leone The Boss.

Gameplay: come i classici, più dei classici

Fight'N Rage, lo schermo deformato in stile CRT può essere impostato in vari modi

Assumendo che l'intero sviluppo di Fight'N Rage ruoti attorno al desiderio di rivisitare e migliorare quella che era la visione tipica dei picchiaduro a scorrimento, è soprattutto il gameplay ad avere molto da dire. In primo luogo perché l'autore del gioco ha cercato di differenziare in maniera importante i tre protagonisti, che dunque non si limitano a offrire la medesima esperienza.

F. Norris, che si pone come l'opzione più bilanciata, è in pratica un clone di Guy di Final Fight, posa inclusa, e vanta un buon allungo dei colpi, combo spettacolari e una super in cui il personaggio sferra centinaia di pugni contro il nemico di turno, alla Kenshiro. Di contro, Gal sembra uscita fuori da Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, ha le braccia corte e ciò costringe ad abbreviare parecchio le distanze, ma è veloce e possiede un attacco in corsa davvero efficace.

Fight'N Rage, Ricardo ruota su se stesso per spazzare via gli avversari

Ricardo, infine, è un classico tank che resiste parecchio prima di andare al tappeto, ma di fatto non corre e le sue prese rappresentano un po' un'occasione mancata, visto che si limita a schiacciare a terra gli avversari: da questo punto di vista gli altri due protagonisti fanno meglio, Norris in particolare con il suo esplosivo piledriver in salto alla Haggar.

Al di là delle singole peculiarità, il sistema di combattimento non si limita alle tradizionali combo, bensì sfrutta il juggling per spingerci a continuare a colpire i nemici anche quando si trovano a mezz'aria, nonché a proiettarli di continuo contro i loro compagni per sopravvivere a situazioni in cui ci si ritrova letteralmente assediati dai mutanti ed eseguire bene queste manovre diventa l'unico modo per sopravvivere.

Fight'N Rage, caos in cooperativa ma solo in locale

Gli scenari supportano queste scelte in maniera molto convinta, anche qui con vari omaggi ai classici dei picchiaduro a scorrimento e un livello acquatico particolarmente ostico e frustrante, in cui capita di finire spesso in acqua durante i salti o mentre ci si difende dall'odioso boss volante alla fine dello stage, perdendo di volta in volta preziosa energia vitale.

Come viene gestito il game over in Fight'N Rage? Molto bene, a nostro avviso: i "continua" sono infiniti, ma bisogna ogni volta ricominciare il livello da capo e questo implica l'impossibilità di arrivare ai titoli di coda in maniera troppo semplice. Non sono inoltre presenti dei potenziamenti per i personaggi: le monete che si guadagnano possono essere spese solo per lo sblocco di costumi, modalità e contenuti extra.