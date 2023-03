PS5: disponibile il firmware 7.00 con Discord e VRR per 1440p, ecco i dettagli

Sony PlayStation ha pubblicato oggi il firmware 7.00 di PS5 che introduce numerose novità, tra cui spiccano l'integrazione della chat vocale di Discord e il supporto al VRR per la risoluzione 1440p. Di seguito trovate tutti i dettagli sull'aggiornamento di sistema della console, che pesa circa 1,1 GB.

Una delle novità più importanti è senza dubbio la possibilità di partecipare a una chat vocale di Discord direttamente da PS5, il che permette di comunicare in-game o chiacchierare con giocatori sulla maggior parte della altre piattaforme di gioco. Per poter sfruttare questa opzione dovrete collegare il vostro account Discord e PlayStation Network dalla console seguendo i passaggi indicati in questa pagina del sito ufficiale PlayStation. Una volta fatto usate l'applicazione Discord su mobile o PC per avviare una chat vocale da PS5.

Un'altra aggiunta che risulterà senza dubbio gradita è il supporto al Variable Refresh Rate per i 1440p. Grazie al firmware 7.00, ora il VRR si attiva anche quando giocate con questa risoluzione, a patto di avere un display con HDMI 2.1 e compatibile con questa tecnologia.

Tra le altre novità dell'ultimo update di sistema di PS5, troviamo anche la possibilità di aggiornare il DualSense direttamente tramite connessione wireless senza usare il cavo, un trasferimento dei dati da PS4 a PS5 e da PS5 a PS5 più semplice e intuitivo, nuove funzioni social e opzioni per gestire la raccolta di giochi.

Di seguito le note ufficiali complete del firmware 7.00 di PS5, con tutti i dettagli:

Nuove funzioni social

Partecipa a una chat vocale di Discord sulla tua console PS5 . Ora puoi partecipare a una chat vocale di Discord sulla tua console PS5 e chiacchierare facilmente con gli amici sulla maggior parte delle altre piattaforme di gioco.

. Ora puoi partecipare a una chat vocale di Discord sulla tua console PS5 e chiacchierare facilmente con gli amici sulla maggior parte delle altre piattaforme di gioco. Avvia o richiedi la condivisione dello schermo dal profilo di un tuo amico . Ora puoi inviare una richiesta di condivisione dello schermo oppure condividere il tuo schermo con un amico direttamente dal suo profilo. Basterà selezionare l'icona Condividi schermo dal profilo di un amico per avviare una nuova sessione.

. Ora puoi inviare una richiesta di condivisione dello schermo oppure condividere il tuo schermo con un amico direttamente dal suo profilo. Basterà selezionare l'icona Condividi schermo dal profilo di un amico per avviare una nuova sessione. Nuova icona "Partecipa al gioco" nelle chat del party . Quando un membro del party sta giocando a un gioco a cui puoi unirti, nella scheda della sua chat vocale apparirà un'icona per partecipare. Puoi unirti subito alla partita selezionando prima il giocatore e poi [Partecipa al gioco] dal menu.

. Quando un membro del party sta giocando a un gioco a cui puoi unirti, nella scheda della sua chat vocale apparirà un'icona per partecipare. Puoi unirti subito alla partita selezionando prima il giocatore e poi [Partecipa al gioco] dal menu. Nuovo riquadro "Amici che giocano" . Negli hub di gioco, ora puoi vedere gli amici che possiedono il gioco, quelli che sono online e quelli che ci stanno giocando. Seleziona il riquadro per vedere quello che stanno facendo i tuoi amici in quel determinato istante e accedi ai loro profili, dove troverai altre opzioni di interazione.

. Negli hub di gioco, ora puoi vedere gli amici che possiedono il gioco, quelli che sono online e quelli che ci stanno giocando. Seleziona il riquadro per vedere quello che stanno facendo i tuoi amici in quel determinato istante e accedi ai loro profili, dove troverai altre opzioni di interazione. Caricamento manuale delle catture di gioco su PlayStation App. Ora puoi selezionare e caricare manualmente le istantanee della schermata o le clip di gioco su PS App dalla tua console PS5, per poi condividerle facilmente sui social network o con i tuoi amici.* Ciò integra la funzionalità di caricamento automatico attualmente presente su PS App.

Nuovi stili di gioco e opzioni di personalizzazione

Supporto al Variable Refresh Rate per 1440p

Quando giochi a un titolo che supporta il VRR e possiedi un display HDMI 2.1 compatibile con il VRR, ora puoi goderti prestazioni grafiche più fluide a risoluzione 1440p.

Inoltre, abbiamo effettuato degli aggiornamenti ai parametri del test di uscita 1440p della console PS5, consentendo il supporto di 1440p a una più ampia gamma di display HDMI. Puoi verificare se il tuo dispositivo HDMI è compatibile da [Impostazioni] > [Schermo e video] > [Uscita video] > [Test uscita 1440p].

Miglioramenti alla raccolta di giochi

Ora puoi anche ordinare e filtrare i giochi quando li aggiungi a una lista.

Puoi usare i filtri all'interno della tua raccolta per trovare facilmente i giochi con PS VR, oppure i titoli con PS VR2 quando avverrà il lancio di PS VR2 nel corso di questo mese.

Preset di gioco per le preferenze delle sessioni multigiocatore

Nei giochi supportati, puoi impostare le tue preferenze e gestire chi può partecipare a una sessione multigiocatore che hai creato e chi può invitare altri giocatori alla sessione.

Vai a [Impostazioni] > [Impostazioni di giochi/app e dati salvati] > [Preset di gioco] > [Sessioni multigiocatore online] e seleziona le tue preferenze in [Chi può partecipare] e [Chi può invitare]. Nuove funzioni di accessibilità e facilità d'uso

Migrazione dei dati salvati da PS4 a PS5

Stiamo facilitando l'accesso ai tuoi dati salvati di PS4 dalla tua console PS5 in due modi:

Quando scarichi o installi un gioco per PS4 sulla tua console PS5, apparirà una notifica che ti informa se nella tua memoria di archiviazione nel cloud di PlayStation Network sono disponibili dati salvati di PS4 (se la tua console PS5 non possiede già dei dati salvati per quel gioco). Basterà selezionare la notifica per scaricare i dati salvati.

Quando scarichi o installi un gioco per PS5 che può caricare i dati salvati di PS4, ad esempio la versione PS5 di un gioco che è stato rilasciato anche per PS4, apparirà la stessa notifica (se il gioco supporta questa funzione).

(Nota: la memoria di archiviazione online per i dati salvati richiede un abbonamento a PlayStation Plus)