Kerbal Space Program 2: un early access ancora troppo acerbo per essere preso in considerazione

Sono passati quattro anni dall'annuncio e il nuovo Kerbal Space Program 2 è finalmente tra noi, pronto per essere scaricato da Steam in versione early access. Sinceramente? Pur tenendo in considerazione i due anni di pandemia, ci aspettavamo molto di più da questo seguito che al momento un vero e proprio seguito non è.

Oltre l'infinito...

Kerbal Space Program 2: volete creare passo passo una stazione orbitante? Potrete farlo!

Attualmente, Kerbal Space Program 2 sembra più un remake dell'originale, ma con molte meno parti da assemblare e molti più bug con i quali combattere; privo inoltre di diverse modalità come l'importantissima carriera. Non è affatto un buon biglietto da visita, dobbiamo ammetterlo, e non invoglia a spendere quello che è in effetti un prezzo decisamente molto alto per un early access. Attenzione però a dare questo progetto per spacciato, Kerbal Space Program 2 sta soltanto scaldando i suoi motori: arriveranno nuove parti, arriverà il multiplayer, arriverà la carriera e arriverà anche tutto il resto. E noi, appassionati del suo concept, possiamo goderci la scena continuando ad esplorare lo spazio del capostipite, aspettando che questo seguito riesca finalmente a raggiungerlo e infine superarlo come da promessa fatta al pubblico.

Kerbal Space Program 2 è in fondo proprio questo: una promessa, resa credibile dal supporto di Private Division e Take-Two Interactive. E non capita tutti i giorni di vedere uno dei nomi più grossi dell'industria, investire un bel po' di soldi permettendo a un gioco indie di esprimere tutte le sue potenzialità. Kerbal Space Program, che ricordiamo ideato da due giovani messicani e sviluppato con l'aiuto di pochi altri eroici programmatori, venne accolto dagli utenti quasi come uno scherzo: un tool con il quale costruire razzi spaziali e bislacchi velivoli terrestri da far schiantare malamente su Youtube prima, in live dopo. Poi il progetto è cresciuto sempre di più, fino a trasformarsi in qualcosa di davvero speciale: uno di quei rari giochi che funzionano come puro intrattenimento, ma sono anche straordinari strumenti pedagogici.