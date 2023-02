Ghost Trick: Detective Fantasma annunciato con un trailer

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, Capcom ha annunciato con un trailer il ritorno di Ghost Trick: Detective Fantasma, che sarà ripubblicato per Nintendo Switch, PC, PS4 e Xbox One e sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. Svelato anche il periodo di uscita: estate 2023.

Vediamo il filmato di presentazione:

piega il tempo in Ghost Trick, un giallo soprannaturale che fa il suo ritorno in HD! Dopo la tua dipartita ti sei trasformato in un fantasma che può possedere e controllare gli oggetti. Fai luce sul passato di Sissel e sui misteri di quella fatidica notte. Ghost Trick: Detective fantasma arriverà su Nintendo Switch quest'estate.

Il Nintendo Direct è l'evento di Nintendo dedicato alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo sulle sue console, format lanciato ormai diversi anni fa.

In questo caso ha messo sul piatto della bilancia quanto potremo giocare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Il successo dei Direct è stato tale che Nintendo è stata copiata da Sony prima, con gli State of Play, e recentemente pare anche da Microsoft, con i Developer Direct.