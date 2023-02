Deca Police annunciato per Nintendo Switch, è il nuovo JRPG di Level-5

Tra i tanti giochi protagonisti del Nintendo Direct di febbraio 2023 c'è anche Deca Police, un nuovo JRPG realizzato da Level-5 in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione che potrete visualizzare di seguito.

Come possiamo vedere, Deca Police si presenta come un GDR che mescola combattimenti a turni di stampo classico a fasi investigative all'interno di un mondo virtuale.

Per il momento i dettagli sul gioco sono scarni, ma considerando il lancio nel corso del 2023 probabilmente non dovremo attendere per saperne di più.