Decapolice è stato rinviato ancora ma uscirà su una piattaforma in più e ha un nuovo trailer "musicale"

In base a quanto riferito dal CEO della compagnia, il fatto che il gioco si basi su un ampio open world di nuova concezione ha rappresentato un elemento di sfida per Level-5, almeno a queste dimensioni, e l'impegno sul versante tecnologico ha probabilmente influito sulla tempistica di sviluppo.

Non poteva mancare Decapolice nella rassegna dei nuovi giochi presentati all'evento Level-5 Vision 2024, con una buona e una cattiva notizia, oltre a un trailer "musicale" : la buona è l'aggiunta del PC tra le piattaforme previste per il lancio, la cattiva è un altro rinvio, che sposta l'uscita del gioco al 2026 .

La prossima grande produzione cross-media di Level-5

Decapolice si presenta come una delle produzioni cross-media più grandi di Level-5 e sta dunque richiedendo una notevole quantità di tempo per la lavorazione.

Oltre a questo, bisogna anche aggiungere i numerosi progetti che il team sta portando avanti in parallelo, che probabilmente contribuiscono a spiegare la decisione di spostare il titolo al 2026.

In ogni caso, per l'occasione vediamo anche il nuovo trailer con la canzone principale della colonna sonora cantata da MARiA. "Per Decapolice, stiamo sviluppando sistemi per un grande mondo aperto e ci stiamo preparando a rilasciare l'anime e il gioco allo stesso tempo", ha dichiarato il presidente e CEO di LEVEL-5, Akihiro Hino.

"Siamo entusiasti del fatto che MARiA abbia cantato la canzone del tema, una vera diva il cui potere è pari a quello del protagonista Harvard, aggiungendo un tocco drammatico alla performance. Sia la grafica che il contenuto del gioco sono in fase di miglioramento, in quanto lo stiamo trasformando in un'esperienza ancora più coinvolgente. Questo significa anche che avremo bisogno di più tempo per completarlo".

