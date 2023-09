Decapolice: abbiamo provato il promettente investigativo di Level-5

Lo sviluppatore dietro al progetto è infatti Level-5, lo studio che ha dato i natali all'acclamata serie del Professor Layton. Da questa, Decapolice prende l'anima investigativa, proiettandola però in un mondo decisamente affascinante. Pensate ad un incrocio tra, per l'appunto, le avventure di Layton e l'anime cyberpunk thriller Psycho Pass. Questo mix ci è venuto in mente fin dai primi minuti passati con Decapolice, che abbiamo provato al Tokyo Game Show 2023 .

Siamo stati in molti a fare grande ironia sul titolo di questo gioco, fin dai tempi del suo annuncio, perché Decapolice , alle orecchie di noi italiani, suona un po' strano. A controbilanciare il nome buffo, questo promettente action investigativo, in arrivo quest'anno su Nintendo Switch e PlayStation, ha dalla sua un pedigree non indifferente.

Dai trailer pubblicati in questi mesi sappiamo che ad un certo punto l'aspetto dell'intera squadra cambierà , trasformandoli in animali antropomorfi e altre bizzarre creature come bambole e pupazzi. Questo perché un insidioso nemico si nasconde dietro una serie di crimini informatici, cercando a tutti i costi di mettere Harvard e i suoi in difficoltà.

Ciò che rende davvero singolare i casi di Decapolice è il come Harvard e compagnia conducono le indagini. La polizia si avvale di un potente strumento, il Decasim , un sistema informatico in grado di generare una riproduzione virtuale in scala uno a uno dell'intera città, compresi i crimini che accadono per le sue strade. Nel Decasim, Harvard e il team possono analizzare con più attenzione le scene del crimine, raccogliere e catalogare prove più rapidamente.

Le vicende di Decapolice si svolgono a cavallo tra il mondo reale e quello virtuale. Il protagonista, Harvard Marks, è un giovane detective appena approdato in polizia. Il suo istinto nell'investigazione lo rende un talento quasi infallibile, ma non sarà mai solo nelle investigazioni sul campo. La squadra a cui è stato assegnato è composta da diversi agenti, ognuno con attitudini uniche. Nella demo provata non abbiamo avuto modo di approfondire tutta la parte RPG legata alla gestione e progressione della squadra, ma sulla base di quanto giocato ci aspettiamo un sistema profondo e ben strutturato.

Elementare, Harvard

Le investigazioni si svolgono nel Decasim

Durante la nostra prova abbiamo giocato il caso tutorial, molto semplice e lineare e che, per questo, non può rappresentare un esempio del livello di difficoltà generale di Dacapolice, che ci aspettiamo chiaramente molto più elevato. Si inizia con un brief della missione che fornisce al giocatore un'idea del caso: quale crimine è stato compiuto, dettagli sulla vicenda, una serie di prove iniziali per mettere sulla giusta pista gli investigatori. A quel punto si è liberi di esplorare la città riprodotta nel Decasim, mentre si raggiunge la scena del crimine. Il caso che abbiamo giocato ruotava attorno al furto di una collana per mano di un rapinatore vestito da orso. Il malvivente è entrato nel negozio aprendo il fuoco sulla folla con le guardie robot che non sono intervenute.

Arrivati sulla scena del crimine, Harvard è pronto per raccogliere le prove. Con l'aiuto di uno scanner che mette in evidenza tutte le possibili piste, andrà compiuta una minuziosa analisi dell'ambiente, bisognerà collezionare oggetti e interrogare i testimoni. Capiterà che alcuni di questi non saranno disposti a parlare con Harvard e, per questo, il giocatore dovrà scegliere un altro detective, più in linea con l'indole dell'interrogato. In pieno stile poliziotto buono e poliziotto cattivo.

Harvard è il protagonista, ma ogni investigatore ha abilità uniche

Una volta raccolte informazioni sufficienti sarà possibile aprire la bacheca delle prove, dove verrà chiesto di completare i diversi campi con i giusti elementi. Persone, testimonianze e prove forensi, alcune delle quali analizzabili solo da specifici membri del team e solo se in possesso dei requisiti necessari, vanno poste nell'apposito slot dello schema di indagine. Per sapere se deduzioni sono corrette basterà premere il tasto triangolo e verificarne l'attendibilità. Quando ogni elemento sarà correttamente collocato nella bacheca delle indagini non resterà che rispondere ad alcune domande sul caso.