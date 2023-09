Meta Quest 2: lanciati gli account genitori per la protezione dei figli

Meta ha annunciato il lancio degli account gestiti dai genitori per Meta Quest 2, per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni: "ora i bambini di età compresa tra 10 e 12 anni possono accedere a una vasta gamma di contenuti coinvolgenti e istruttivi con protezioni adeguate all'età progettate appositamente per loro", ha riportato la compagnia, che evidentemente ha pensato questa mossa per dare ai genitori maggiore sicurezza nel far accedere i figli alla realtà virtuale.