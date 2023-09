Like a Dragon: Infinite Wealth userà Denuvo su PC, come ci aspettavamo

SEGA ha svelato che la versione PC di Like a Dragon: Infinite Wealth utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo per proteggere il gioco dalla pirateria al lancio. Non si tratta di una sorpresa, ma chiaramente non farà piacere ai giocatori che avevano in ogni caso intenzione di acquistare il gioco.

Affermiamo che non si tratta di una sorpresa perché SEGA ha utilizzato Denuvo in praticamente ogni gioco pubblicato recentemente, quindi non è strano che Like a Dragon: Infinite Wealth subisca lo stesso destino. Sonic Frontiers, Judgment, Total War: Warhammer e Persona 5 Royale hanno tutti Denuvo.

Tornando indietro, Yakuza: Like a Dragon - ovvero il capitolo precedente a Infinite Wealth - ha ancora attivo Denuvo, sin dal 2020. Di norma dopo qualche tempo gli editori rimuovono Denuvo, quando le vendite sono diventate quasi nulle e la protezione è già stata aggirata.