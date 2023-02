Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un trailer rivela la data di uscita su Nintendo Switch

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata da Nintendo con un coloratissimo trailer nel corso dell'ultimo Direct: il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 21 aprile.

Rinviato a causa della guerra in Ucraina, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è il remake dei primi due capitoli della serie strategica nata su handheld, caratterizzata da meccaniche semplici ma non prive di spessore.

"Prendi il comando dell'esercito di Orange Star e guidalo in battaglie strategiche a turni da combattere a terra, in mare e in aria. Sconfiggi le formazioni nemiche e cattura basi e città per assicurarti la vittoria e mantenere la pace", si legge sul sito ufficiale Nintendo.

"Ricorda di tenere sempre d'occhio le condizioni atmosferiche e il terreno mentre conduci unità di vario tipo attraverso un'ampia gamma di mappe. Questo remake include due campagne che coprono gli eventi di Advance Wars e Advance Wars 2: Black Hole Rising!"

"Difendi la tua patria con l'aiuto di Andy, Max, Sami e altri ufficiali comandanti, ognuno dotato delle sue specialità e virtù UC. Andy può riparare le unità, mentre Sami è in grado di potenziare le abilità delle truppe."

"Ma ricorda che anche i tuoi avversari potranno contare sulle loro virtù UC! Nel corso di entrambe le campagne, gli ufficiali comandanti che incontrerai giocheranno un ruolo fondamentale, sul campo di battaglia e nella storia."