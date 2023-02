Kirby Return to Dream Land Deluxe: la modalità di Magolor è al centro del trailer del Direct

Oggi, 8 febbraio 2023, è andato in onda un nuovo Nintendo Direct, l'evento dedicato ai giochi di Switch in arrivo. Tra i vari, è stato mostrato anche Kirby Return to Dream Land Deluxe. Il trailer si è concentrato su Magolor - Epilogo Il viaggiatore interdimensionale.

Nei panni di Magolor, lo scopo è eliminare nemici per raccogliere punti magia che possono poi essere spesi per ottenere abilità perse dal personaggio. Potremo ad esempio migliorare la levitazione o la potenza degli attacchi, scegliendo liberamente come far crescere il personaggio di Kirby Return to Dream Land Deluxe.

Ci saranno oltre 20 livelli interdimensionali da esplorare e sarà possibile giocare fino a quattro giocatori sulla stessa console. Questa modalità sarà sbloccata all'interno del gioco una volta completata la modalità storia di Kirby Return to Dream Land Deluxe.

Inoltre, dopo il Direct sarà resa disponibile una demo di Kirby Return to Dream Land Deluxe tramite Nintendo eShop. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 su Switch.