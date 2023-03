Atomic Heart: la patch 1.08 è disponibile, aggiunge il FOV e altre novità

Gli sviluppatori di Mundfish hanno pubblicato oggi la patch 1.08 (o 1.3.5.0 - 1.3.4.0 su PC) dello sparatutto in soggettiva Atomic Heart. Facciamo un riepilogo delle novità più importanti.

L'aggiornamento del 10 marzo di Atomic Heart ha introdotto un'opzione per regolare il FOV e alcuni fix per la visualizzazione con schermi ultrawide legati proprio a tale setting. Inoltre è stato risolto un problema per il quale il doppiaggio veniva automaticamente impostato in lingua inglese dopo aver avviato il gioco per la prima volta.

Per il resto sono stati risolti numerosi problemi relativi a grafica, sonoro, open world, intefaccia di gioco e quest. Su PC è stata disabilitata l'accelerazione del mouse e risolto un problema di soft lock che si verificava premendo la barra spaziatrice durante l'utilizzo della macchina NORA.

Oltre a questo è stata migliorata la stabilità, risolvendo alcuni crash, e migliorate le performance in alcune aree, ma non è chiaro quali. Sono stati risolti anche dei problemi che impedivano l'ottenimento di determinati Trofei / Obiettivi. Potrete leggere le note ufficiali della patch 1.08 di Atomic Heart, al momento purtroppo solo in lingua inglese, a questo indirizzo.

Mundfish ha anche svelato quali novità arriveranno con i prossimi aggiornamenti, che includeranno un'opzione per regolare le dimensioni degli elementi dell'interfaccia di gioco e i sottotitoli a piacimento, il supporto a Steam Deck e la possibilità di rimappare la configurazione dei tasti.