Hogwarts Legacy: la patch ha reso Ignatia Wildsmith più silenziosa, per la felicità di tutti

Hogwarts Legacy si è recentemente aggiornato e abbiamo già avuto modo di vedere quali sono le novità, ma ve ne è una che non è stata inclusa nella patch note ufficiale. Ignatia Wildsmith ora è meno fastidiosa.

Ignatia Wildsmith è l'inventrice della Metropolvere e nel gioco appare sotto forma di basso rilievo parlante a ogni punto di teletrasporto di Hogwarts Legacy. La donna dispone di una manciata di dialoghi che può utilizzare a ogni viaggio rapido: dopo decine di ore diventa alquanto fastidiosa. Il team ha quindi ridotto la quantità di volte in cui la donna parla durante i nostri spostamenti.

Chandler Wood - community manager di Hogwarts Legacy - ha svelato l'informazione. "Ho appena confermata una caratteristica aggiuntiva in questa patch che non è stata inserita nelle note della patch: è stata ridotta la frequenza delle battute di Ignatia Wildsmith (una riduzione significativa), quindi, sebbene sia vero che i viaggi sono sicuramente più convenienti con la Metropolvere, non dovrete sentirne parlare continuamente".

Se non state giocando Hogwarts Legacy e pensate che tutto sommato non sia un problema particolarmente serio, sappiate solo che i giocatori su Reddit avevano votato Ignatia Wildsmith il personaggio più odiato della saga, anche più di Voldemort e soprattutto ancora più di Dolores Jane Umbridge.