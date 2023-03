Hogwarts Legacy: gli utenti di Reddit hanno deciso qual è il personaggio più odiato della saga

I giocatori di Hogwarts Legacy hanno deciso qual è il personaggio più odioso e quindi odiato dell'interno mondo di Harry Potter. Pensate che sia Voldemort o la professoressa Umbridge? Assolutamente no, è Ignatia Wildsmith.

Se non sapete di chi stiamo parlando, è l'inventrice della metropolvere, che all'interno del gioco svolge la funzione di punti di teletrasporto all'interno della mappa di Hogwarts Legacy: che siano le lande montuose, i villaggi sperduti o i corridoio di Hogwarts, nulla è troppo lontano da una stazione della metropolvere.

Si tratta quindi di un'invenzione importante, sia dal punto di vista narrativo che per il puro gameplay: perché la donna è tanto odiata? Chi sta giocando a Hogwarts Legacy probabilmente l'avrà già capito: ogni volta che ci si teletrasporta a una stazione delle metropolvere, un basso rilievo di Ignatia Wildsmith parla. Le frasi a sua disposizione sono però veramente poche e quindi molto rapidamente si inizia a essere profondamente infastiditi da essa.

L'odio dei giocatori è stato ritratto in un meme da un utente Reddit, come potete vedere qui sotto o qui. Il post ha superato i 7.200 voti positivi e ha raccolto circa 400 commenti. Nel mezzo viene fatto notare che anche il nostro personaggio non è da meno, soprattutto quando siamo a Hogsmeade, il villaggio principale di Hogwats Legacy. I dialoghi a disposizione del nostro PG sono limitati, quindi dopo decine di ore, soprattutto se si decide di completare l'avventura al 100%, verrebbe voglia di chiedere a Ignatia Wildsmith e al nostro/a mago/strega di chiudere il becco.

Pare comunque che dettagli di questo tipo non abbiano minato il voto assegnato da Famitsu: Hogwarts Legacy è il migliore della settimana con un voto molto alto, per la testata giapponese.