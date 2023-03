Hogwarts Legacy ottiene voti alti anche su Famitsu, è il migliore della settimana

Come ogni settimana, la famosa testata giapponese Famitsu ha pubblicato nuove recensioni e a spiccare è Hogwarts Legacy, che ottiene il voto più alto. Precisamente, i voti sono i seguenti:

Hogwarts Legacy (PS5, Xbox Series) - 9/10/9/9 [37/40]

Ib (Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

ONI: Road to be the Mightiest Oni (PS5, PS4, Switch) - 7/8/7/8 [30/40]

Come potete vedere, Hogwarts Legacy ottiene un dieci e tre nove, avvicinandosi moltissimo alla perfezione secondo Famitsu, che assegna quindi un 37 su 40. A pari merito invece Ib e ONI: Road to be the Mightiest Oni, entrambi con un semplice 30 su 40.

Ib è un'avventura 2D ambientata in una misteriosa e inquietante galleria d'arte. Si tratta di un remake di un gioco originariamente pubblicato nel febbraio 2012. Si deve esplorare, risolvere puzzle e compiere scelte che portano a uno tra sette finali.

ONI: Road to be the Mightiest Oni è un gioco d'azione nel quale controlliamo un giovane guerriero che porta dentro di sé uno spirito: il duo deve collaborare per sconfiggere i nemici. Bisogna colpirli fino allo sfinimento e poi assorbire la loro anima per assicurarsi che siano definitivamente morti.

Hogwarts Legacy non ha invece bisogno di presentazioni (ma le faremo comunque). Ambientato verso la fine del 1800, è un prequel di tutti i film ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Nei panni di un personaggio da noi creato, inizieremo Hogwarts dal quinto anno. Avremo molto da imparare, ma al tempo stesso avremo un grande vantaggio: siamo in grado di vedere una Magia Antica che è al centro di un ribellione di goblin e di maghi oscuri.

