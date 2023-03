Destiny 2: l'Eclissi porta a un nuovo record di utenti su Steam, è un grande successo

Come vi abbiamo indicato, ieri è stata pubblicata l'espansione L'Eclissi di Destiny 2. Con l'arrivo di questa novità, il pubblico si è lanciato in massa sullo sparatutto di Bungie che ha così infranto il precedente record di utenti contemporanei. Precisamente, è arrivato a 316.750 giocatori connessi.

Il precedente record era di 292.513 giocatori, segnato al D1 nel 2019. Escluso quello, il miglior picco è avvenuto nel febbraio 2022, con 290.112 utenti contemporanei: il tutto è avvenuto al momento della pubblicazione dell'espansione La regina dei sussurri. Circa un anno dopo, quindi, Destiny 2 ritorna in grande stile.

Ricordiamo come sempre che questi numeri sono legati unicamente alla versione PC Steam di Destiny 2 L'Eclissi: mancano le versioni PlayStation e Xbox. Questo significa che il vero numero di giocatori attivi di Destiny 2 è molto più alto, ma purtroppo non abbiamo modo di vedere esattamente quanto grande.

Destiny 2 L'Eclissi introduce svariate novità, perlopiù a pagamento, ma ci sono anche contenuti gratuiti legati alla nuova stagione. Potete trovare tutti i dettagli a riguardo nella nostra notizia dedicata.

Ricordiamo che Destiny 2 è disponibile come free to play su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. L'Eclissi è invece un'espansione a pagamento, disponibile sia singolarmente che con un Pass.