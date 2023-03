Pokémon Scarlatto e Violetto: il raid dei Pokémon Paradosso include un bug che può creare un Bad Egg

Come saprete se avete seguito le nostre notizie pubblicate in occasione del Pokémon Presents del 27 febbraio 2023, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno ricevuto due nuovi Pokémon Paradosso, ottenibili tramite Raid. C'è però un problema: esiste un bug che può generare un Bad Egg e bloccare la cattura della creatura Paradosso.

Il tutto è stato segnalato da alcuni utenti e, dopo alcuni dubbi iniziali, si è capito cosa è successo. Se si accedere al Raid prima di fare l'aggiornamento di Pokémon Scarlatto e Violetto, i codice di gioco non dispone delle informazioni necessarie per dare all'utente la creatura Paradosso, di conseguenza assegna un uovo senza alcun ID legato, ovvero un "Bad Egg" che non può schiudersi, non può essere scambiato o liberato e semplicemente occupa spazio.

Il vero problema in tutto questo è che Pokémon Scarlatto e Violetto considerano il Bad Egg come cattura avvenuta, quindi non c'è modo di ottenere il vero Pokémon dopo l'aggiornamento. È chiaramente una situazione frustrante per molti utenti, ma Nintendo e GameFreak sono a conoscenza del problema e vi stanno lavorando. Per il momento il nostro consiglio è di assicurarsi di aver aggiornato completamente il gioco all'ultima versione prima di tentare il Raid e la cattura dei Pokémon Paradosso.

I Bad Egg esistono da tempo all'interno di Pokémon e sono simili al famigerato MissingNo, una "creatura" che si genera quando il gioco non è in grado di assegnare un numero all'avversario: MissingNo significa infatti Missing Number ovvero Numero Mancante.

Speriamo che la correzione arrivi il prima possibile. Per tutti i dettagli su questi Pokémon Paradosso, potete fare riferimento alla nostra notizia.

Ecco invece tutto quello che è stato annunciato al Pokémon Presents.