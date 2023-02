Pokémon Presents, tutte le novità del 27 febbraio 2023 per giochi, carte collezionabili e non solo

Oggi, 27 febbraio 2023, è andato in onda un nuovo Pokémon Presents durante il quale sono state presentate varie novità videoludiche e non solo. Vediamo tutti i dettagli in modo ordinato.

Tra le novità più interessanti vi sono per certo quelle di Pokémon Scarlatto e Violetto. Oltre a presentare due Pokémon Paradosso, di cui vi abbiamo mostrato il trailer, GameFreak ha svelato anche la nuova Espansione nota come Il tesoro dell'Area Zero, che sarà divisa in due DLC che includeranno nuovi Leggendari e vecchi Pokémon non presenti nel gioco base: potete vedere i dettagli e il trailer qui.

Si è poi parlato di Pokémon Sleep, l'app per il sonno che ci permette di catturare Pokémon dormendo. Insieme ad essa arriverà Pokémon GO Plus +, un nuovo dispositivo compatibile sia con Pokémon Go che con Pokèmon Sleep. Potete vederne il trailer qui.

Passando un attimo alle novità slegate ai giochi, vi abbiamo già mostrato il trailer di La concierge Pokémon, una serie animata di Netflix. Inoltre, durante lo show è stato presentato Pokémon Trading Card Game Classic, una collezione premium del GCC Pokémon, di cui potete vedere il trailer qui sotto. Contiene mazzi pre-costruiti e accessori di gioco.

Si passa poi a Pokémon GO, che dal 27 febbraio 2023 permetterà di collegare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. In questo modo potremo interagire con Vivillon e Gimmighoul Forma Ambulante. Inioltre, è stato confermato che arriverà il supporto a Pokémon Home per Scarlatto e Violetto, a inizio 2023 in una data ancora da definire.

Parlando invece di Pokémon Unite, fino al 26 marzo 2023 sarà possibile trovare Zacian da Pokémon Spada e Scudo. Completando un percorso diviso a caselle si possono ottenere Gettoni avventura (da scambiare per la licenza Unite di Zacian). Inoltre, i giocatori possono usare il codice regalo POKEMONDAY per ottenere una Medaglia rinforzo d'oro di Zacian.

Il Pokémon Presents ha svelato anche delle novità per Pokémon Masters EX: i giocatori possono ottenere degli speciali bonus d'accesso, come 3.000 gemme, Ticket dei Campioni 5 Stelle e dei Ticket 10 ricerche Unità e nuove Unità master.

Inoltre, Pokémon Café ReMix introduce Sprigatito, Fuecoco e Quaxly da Pokémon Scarlatto e Violetto. C'è poi un nuovo piatto ispirato da essi, il Misto Paldea, ma anche un nuovo evento "Nuovi arrivi da Paldea!" attivo fino al 17 marzo 2023.

In chiusura, segnaliamo anche che i Campionati Mondiali Pokémon 2023 si terranno a Yokohama dall'11 al 13 agosto. I giocatori si affronteranno in Pokèmon Scarlatto e Violetto, nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in Pokémon GO e in Pokémon UNITE.