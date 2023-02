Classifiche inglesi: Hogwarts Legacy ancora primo nei negozi, forte di un successo strepitoso

Hogwarts Legacy si conferma un successo eccezionale anche nel mercato fisico inglese, come testimoniano le classifiche inglesi di questa settimana. Il titolo di Avalanche ha mantenuto la prima posizione per la terza settimana di fila, con un calo del 51% delle vendite rispetto alla settimana scorsa.

Molte anche le nuove uscite, tra le quali spicca Kirby's Return To Dream Land Deluxe per Nintendo Switch che, pur essendo un remake, ha debuttato in terza posizione, subito sotto all'immancabile FIFA 23, che ha venduto il 21% di copie in più rispetto alla scorsa settimana.

Hogwarts Legacy FIFA 23 Kirby's Return To Dream Land Deluxe God of War: Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Octopath Traveler 2 Atomic Heart Like A Dragon: Ishin! Call of Duty: Modern Warfare 2 Minecraft: Switch Edition

Octopath Traveler 2, un'altra novità, ha debuttato in sesta posizione, mentre Atom Hearts in settima posizione. Like A Dragon: Ishin!, l'ultima novità della settimana, occupa invece l'ottava posizione.