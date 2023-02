Pokémon Sleep e Pokémon Go Plus + svelati con data di uscita al Pokémon Presents del 27 febbraio

Annunciato per la prima volta nel maggio 2019, è ora stato ripresentato Pokémon Sleep. Al Pokémon Presents del 27 febbraio 2023 è stato svelato che l'app del sonno dedicata ai mostriciattoli di GameFreak arriverà nel corso dell'estate 2023 per iOS e Android.

In questa app/gioco troveremo il Professor Neroli, specializzato nella ricerca degli stili di sonno dei Pokémon. Ovviamente non mancherà Snorlax, uno dei Pokémon più noti per le sua capacità di dormire ovunque. Con quest'app potremo misurare il nostro sonno, registrarlo e analizzarlo. A seconda del modo in cui dormiamo, ci verrà assegnata una categoria: Leggero, Intermedio e Profondo.

Ogni categoria di sonno ha i propri Pokémon e questi si raduneranno attorno a Snorlax. I vari Pokémon avranno anche più versioni a seconda della posizione in cui dormono: il nostro scopo sarà trovarli tutti semplicemente dormendo e svegliandoci.

A questo si somma un altro annuncio: il Pokémon Go Plus + che utilizza la tecnologia Bluetooth a bassa energia per connettersi ed essere utilizzato dalle app per smartphone Pokémon GO e Pokémon Sleep. In Pokémon Sleep il dispositivo aiuta a monitorare il sonno. L'uscita di questo dispositivo è prevista per il 21 luglio 2023.

Ecco il trailer di Pokémon Go Plus +.

Sono inoltre stati presentati nuovi Pokémon Paradosso per Pokémon Scarlatto e Violetto.