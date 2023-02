The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition annunciata, con tutti i contenuti e grafica rimasterizzata

L'editore Private Division ha annunciato The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per PC, Xbox Series X/S e PS5. Svelata anche la data d'uscita: 7 marzo 2023. Si tratta dell'edizione definitiva del gioco di ruolo d'azione fantascientifico di Obsidian Entertainment, che attualmente sta anche lavorando al seguito. Comprende tutti i contenuti pubblicati finora e offre una forte rimasterizzazione del lato grafico.

Da notare che chi possiede già The Outer Worlds e i relativi DLC, Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone, per Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5 o PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store o Windows Store), può eseguire l'aggiornamento a The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per l'ultima generazione di console all'interno della stessa famiglia o, nel caso, nello stesso negozio per PC a un prezzo ridotto.

Vediamo il trailer di annuncio:

Le caratteristiche principali di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition parlano di grafica e prestazioni migliorate, animazioni aggiuntive, ambienti in alta risoluzione e altro ancora. Inoltre è stato aumentato il livello massimo, in modo da aumentare le possibilità di costruzione del personaggio.

Per il resto, la sinossi del gioco è sempre la stessa: "Ti risvegli dall'ibernazione con decenni di ritardo su una nave coloniale ai confini della galassia, solo per trovarti invischiato in una complicata cospirazione che minaccia di distruggere la colonia. Esplora i vari pianeti e località di Halcyon, incluso il misterioso asteroide Gorgone e le deliziose distillerie di Eridano. Incontrerai diverse fazioni in lotta per il potere e potrai sviluppare il tuo personaggio e indirizzare come preferisci una storia che dipende solo dalle tue scelte."