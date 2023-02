Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato Il Tesoro dell'Area Zero, un DLC in due parti

In chiusura del Pokémon Presents del 27 febbraio 2022, è stato annunciato Il Tesoro dell'Area Zero, un DLC in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto. Ecco i primi dettagli svelati.

L'espansione sarà divisa in due parti. La Parte I: La Maschera Turchese, verrà pubblicata durante l'autunno 2023, mentre la Parte II: Il Disco Indaco è prevista per l'Inverno 2023.

Nella prima parte, i giocatori visiteranno la location inedita di Nordivia, all'apparenza ispirata al Giappone, durante una gita scolastica. Nella seconda parte invece frequenteremo l'Istituto Mirtillo in occasione di uno scambio studentesco. Dai primi dettagli ufficiali apprendiamo che sarà un racconto formato da due parti distinte, ma collegate da un'unica storia.​

Nel corso delle due avventure incontreremo vecchi Pokémon assenti nella regione di Paldea, oltre 230, tra cui Milotic, Ninetales, Metagross e Dewgong, giusto per citarne alcuni. Ci saranno anche due nuovi Leggendari. In "La Maschera Turchese" apparirà Ogerpon, mentre in "Il Disco Indaco" ci sarà Terapagos.

Dopo la presentazione sono arrivati ulteriori dettagli sulla Parte I: La Maschera Turchese. Nello specifico scopriamo che Nordivia è una terra dominata da una grande montagna ai cui piedi vivono i suoi abitanti. Durante la nostra visita sarà in corso una festa locale, con le strade del villaggio che saranno animate da venditori e banchetti. Oltre a Ogerpon, in questa terra faremo la conoscenza di altri tre Pokémon, chiamati Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, venerati dalla popolazione locale come eroi per aver protetto Nordivia in passato, tanto da erigere delle statue di pietra che li raffigurano come gesto di gratitudine.

Il DLC Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà acquistabile su Nintendo eShop entro pochi minuti dal Pokémon Presents, probabilmente è già disponibile nel momento in cui state leggendo questo articolo. Come bonus di prenotazione riceverete da subito dei nuovi completi per il vostro allenatore. Inoltre chi acquista l'espansione entro il 31 ottobre otterrà anche uno speciale Zoroark di Hisui, che conosce Cuccagna (che normalmente non può imparare nel gioco), Terascoppio, Livore e Congiura. Inoltre, ha l'Emblema Carisma ed è di teratipo Buio.