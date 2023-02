Like a Dragon: Ishin!, Octopath Traveler 2 e Kirby quasi alla pari nei voti di Famitsu

Cos'hanno in comune Like a Dragon: Ishin!, Octopath Traveler 2 e Kirby's Return to Dream Land Deluxe? Contenutisticamente nulla, ma sono tutte e tre produzioni giapponesi e sono state accolte praticamente con gli stessi voti su Famitsu.

Kirby's Return to Dreamland Deluxe (Switch) - 8/9/9/9 [35/40]

Like a Dragon: Ishin! (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/9/8/9 [34/40]

Octopath Traveler II (PS5, PS4, Switch) - 9/9/9/9 [36/40]

Le valutazioni migliori se le è portate a casa il titolo Square Enix, descritto da Christian Colli nella recensione di Octopath Traveler 2 come un ottimo sequel, capace di migliorare "la formula del primo capitolo sotto ogni aspetto, trovando finalmente la quadra."

A brevissima distanza troviamo Kirby's Return to Dream Land Deluxe, che non ha ancora ricevuto recensioni internazionali e sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 febbraio, dunque fra pochissimi giorni. La redazione di Famitsu lo ha premiato con tre 9 e un 8, per un totale di 35/40: davvero niente male.

In coda, ma parliamo pur sempre di uno o due punti di differenza, c'è infine la remaster dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale: come abbiamo scritto nella recensione di Like a Dragon: Ishin!, il gioco è bello ma sente il peso degli anni sul fronte della struttura e del gameplay.