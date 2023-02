Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg annunciato con data d'uscita ufficiale e trailer

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è il rifacimento di uno dei capitoli storici della serie Atelier. L'editore Koei Tecmo lo ha annunciato svelando anche la data d'uscita ufficiale: 13 luglio 2023 su PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Il gioco sarà disponibile solo in formato digitale.

La protagonista Marie deve creare un oggetto nell'atelier che le è stato dato per superare un esame. Prima però deve migliorare le sue abilità di alchimista, raccogliere ingredienti e ottenere soldi con cui pagare degli avventurieri per svolgere dei lavori per lei.

Koei Tecmo ha pubblicato anche un trailer che mostra il gioco in azione:

Le caratteristiche del remake parlano di un profondo aggiornamento grafico, con nuove animazioni e personaggi completamente 3D, di un rinnovamento complessivo del sistema di gioco, per essere adattato agli standard moderni e di nuovi elementi aggiunti per allargare l'esperienza di gioco. Tra questi ultimi la Unlimited Mode, che consente di giocare a un ritmo più rilassato, e un nuovo evento, che aggiunge l'interazione dei nuovi personaggi, pensati per approfondire ulteriormente il mondo di Atelier Marie.