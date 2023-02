Like a Dragon: Ishin!, trailer di lancio: disponibile da oggi lo spin-off di Yakuza

Like a Dragon: Ishin! è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato da SEGA per promuovere l'uscita dell'atteso remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi, Like a Dragon: Ishin! ci mette nei panni del samurai Ryoma Sakamoto, che viene ingiustamente incolpato dell'assassinio del suo patrigno in quel di Tosa e costretto a fuggire nell'antica Kyoto, dove assume l'identità fittizia di Hajime Saito.

"In quest'avventura storica, nel Giappone del 1860 regna l'iniquità e, al tramonto dell'era dei samurai, uno spadaccino cambierà il corso della storia", recita il comunicato stampa. "Segui la storia di Sakamoto Ryoma, uno spadaccino disonorato in cerca dell'assassino del suo maestro per riabilitare il proprio nome, le cui azioni mettono in moto una rivoluzione."

Like a Dragon: Ishin! Caratteristiche principali:

Azione al cardiopalma e armamenti variegati: i giocatori potranno immergersi in combattimenti viscerali che combinano spade e armi da fuoco dell'epoca feudale, con la possibilità di alternare quattro differenti stili di combattimento: Gioco di spade, Scontro a fuoco, Danza folle e Lotta libera. Un vasto arsenale segna la transizione storica tra i classici combattimenti all'arma bianca e i moderni conflitti armati, coi giocatori che possono addestrarsi e potenziare le proprie abilità per sbloccarne di ancora più potenti.

Carte soldato: i giocatori possono collezionare e far salire di livello le Carte soldato, oggetti che conferiscono potenziamenti temporanei o abilità speciali, come nuovi attacchi o bonus alle statistiche. Alcune di queste carte contengono brevi apparizioni di ospiti speciali, come l'icona del wrestling Kenny Omega, l'attore Rahul Kohli e altri ancora. Tutte le Carte soldato degli ospiti speciali sono disponibili a livello globale come contenuto scaricabile gratuitamente.

Epopea samurai storica: un glossario opzionale presente in gioco arricchisce di contesto le basi storiche di Like a Dragon: Ishin!, con le personalità, i luoghi e gli eventi che costellano la sua avventura.

L'incontro tra tradizione e modernità: Like a Dragon: Ishin! si espande rispetto al suo predecessore del 2014, pubblicato esclusivamente in Giappone, con il supporto alla localizzazione, contenuti inediti e, grazie all'Unreal Engine 4, una grafica squisitamente rimasterizzata e funzionalità avanzate per le piattaforme moderne.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Like a Dragon: Ishin!