Angry Birds verrà rimosso da Google Play e rinominato su App Store fra due giorni

L'originale Angry Birds, uno dei mobile game più popolari di sempre, verrà rimosso da Google Play e rinominato su App Store fra appena due giorni, a partire dunque dal 23 febbraio: una mossa bizzarra per Rovio, che tuttavia ha spiegato i motivi di questa decisione con un post su Twitter.

In pratica le ragioni dell'insolita scelta dipendono dall'impatto del primo Angry Birds sul catalogo dell'azienda: il gioco, che ai tempi del lancio ha superato senza sforzo i 100 milioni di download, attira il grosso delle attenzioni da parte degli utenti, che finiscono per non considerare i vari sequel e gli spin-off che il team di sviluppo ha realizzato nel corso degli anni.

Per questo motivo, come detto, dal 23 febbraio l'originale Angry Birds verrà rimosso da Google Play (pur rimanendo giocabile per gli utenti che lo hanno già scaricato - e se ancora non l'avete fatto è decisamente il caso di provvedere), mentre su App Store cambierà nome in Red's First Flight.

Dal suo debutto, nel 2009, Angry Birds ha totalizzato oltre 2 miliardi di download, consentendo a Rovio di registrare incassi di tutto rispetto e dar vita a un franchise che ben presto è divenuto transmediale fra cartoni animati, fumetti, libri e film cinematografici.