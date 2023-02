Akka Arrh, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Atari ha pubblicato un trailer per festeggiare il lancio di Akka Arrh, l'ultima fatica di Jeff Minter disponibile da oggi per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 e Xbox Series X e S, oltre che per Atari VCS. Vediamolo:

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una rilettura del coin op dei primi anni 80 di Atari mai arrivato sul mercato, diventato negli anni un oggetto di culto. Minter ne ha rivisto la formula a suo modo creando un'esperienza arcade appassionante e psichedelica.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di Akka Arrh, in cui abbiamo scritto:

Akka Arrh è la rilettura fatta sotto acidi di un gioco arcade che non è mai arrivato in sala giochi, l'ennesima viaggio psichedelico dello Yak che i suoi estimatori non potranno che apprezzare. Capisci che l'esperienza fa per te quando ti trovi a sparare bombe e proiettili solo per vedere caleidoscopi di luci e forme sovrapporsi sullo schermo, con il punteggio che cresce insieme alla sensazione di trovarti di fronte all'opera di qualcuno che inevitabilmente ha capito il medium meglio di te e che è in grado di coglierne ogni volta quell'essenza che il mondo dei videogiochi sembra avere dimenticato, rimuovendola dalla fruizione perché inesplicabilmente sincera e diretta nel suo nucleo discorsivo fondamentale. Sicuramente limitato come prodotto, Akka Arrh è sintomatico nel suo volersi rivolgere a un giocatore quasi estinto, nella sua splendida inattualità che vede il gameplay come un'esperienza immediata, dinamica ed estetica allo stesso tempo.