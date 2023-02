Like a Dragon: Ishin!, voti positivi per il remake dello spin-off di Yakuza

Like a Dragon: Ishin! ha ricevuto voti positivi da parte della stampa internazionale, che ha accolto l'atteso remake dello spin-off di Yakuza con un certo entusiasmo e un Metascore pari attualmente a 79 per la versione PlayStation 5. Ecco tutte le valutazioni espresse finora:

Digitally Downloaded - 10

PlayStation Universe - 9

Inverse - 9

The Mako Reactor - 9

GAMINGbible - 9

Game Informer - 8,3

Checkpoint Gaming - 8

Attack of the Fanboy - 8

GamesHub - 8

GamingTrend - 8

Siliconera - 8

Push Square - 8

VGC - 8

Destructoid - 8

Hey Poor Player - 8

Wccftech - 8

Pure Xbox - 8

Multiplayer.it - 7,5

Noisy Pixel - 7,5

NPR - 7,5

GameSpew - 7

Metro GameCentral - 7

IGN - 7

Digital Trends - 7

Al di là dell'immancabile 10/10 di Digitally Downloaded, l'opinione delle varie testate si attesta generalmente su di un giudizio ottimo, con ben undici 8/10 che confermano la qualità dell'esperienza pur al netto di una cosmesi che paga dazio all'anzianità del gioco originale, uscito nel 2014 ma sottoposto a un'operazione che in realtà è un po' una via di mezzo fra remake e remaster.

Nella nostra recensione di Like a Dragon: Ishin! abbiamo parlato nel dettaglio di questo aspetti, sottolineando come questa impostazione datata si faccia purtroppo sentire nel corso della campagna, unitamente a un sistema di combattimento che non sempre riesce a esprimersi al meglio.

Gli elementi principali del franchise, vale a dire una storia coinvolgente, personaggi molto ben caratterizzati e un'ampia quantità di contenuti fra missioni principali, quest secondarie, modalità alternative e minigame, sono tuttavia presenti anche stavolta e non deluderanno i fan di Yakuza.