Firaxis: Jake Solomon lascia lo studio, director di XCOM e Marvel's Midnight Suns

Giornata di grandi novità annunciate da Firaxis Games, con la comunicazione - in questo caso più triste - dell'abbandono di Jake Solomon, che lascia il team dopo essere stato director storico di XCOM e del recente Marvel's Midnight Sun, oltre ad essere stato un elemento chiave anche per Civilization.

La conferma arriva sia da parte di Firaxis che dello stesso Solomon, che con un tweet ha salutato e ringraziato il suo team storico annunciando di voler cambiare e seguire un proprio nuovo sogno ancora non meglio esplicitato. Secondo quanto riferito dal team, l'uscita di scena di Solomon è avvenuta in maniera positiva e amichevole, al di là dei risultati sotto le aspettative del pur ottimo Marvel's Midnight Suns dal punto di vista commerciale.



"Jake Solomon, ex direttore creativo del franchise XCOM e di Marvel's Midnight Suns, lascerà lo studio. Solomon lascia lo studio dopo oltre due decenni trascorsi in Firaxis Games ed è stato determinante nel rivitalizzare il genere tattico a turni con l'uscita di XCOM: Enemy Unknown, XCOM 2 e Marvel's Midnight Suns", si legge nel comunicato di Firaxis.

"Jake ha rivoluzionato i giochi tattici a turni e ha continuamente alzato il livello della narrazione nel genere strategico", ha aggiunto Ismailer. Abbiamo un profondo apprezzamento per il suo lavoro e non vediamo l'ora di vedere cosa farà in futuro", ha riferito il team.

Da parte sua, Solomon ha riferito di aver lasciato Firaxis per poter realizzare nuove idee: "Mi sto imbarcando in un nuovo capitolo; tuttavia, sono incredibilmente grato di aver avuto l'opportunità di realizzare i miei sogni in Firaxis Games", ha dichiarato Solomon. "Sono grato a tutti coloro che hanno apprezzato XCOM e Marvel's Midnight Suns, e ai miei partner di sviluppo e pubblicazione che hanno contribuito a dare vita a questi giochi."

Come abbiamo visto, il team ha annunciato oggi Sid Meier's Civilization 7, alla cui guida resta invece Ed Beach, altra figura storica di Firaxis. Le novità presso il team sono poi proseguite con la comunicazione sul cambio al vertice, con Heather Hazen al comando del team di Civilization, XCOM e Midnight Suns.