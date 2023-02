Firaxis, cambio al vertice: Heather Hazen al comando del team di Civilization e XCOM

Con l'annuncio di Sid Meier's Civilization 7, è arrivato da 2K Games anche il comunicato sul cambio al vertice di Firaxis Games, con Heather Hazen, veterana del settore e direttore operativo di Firaxis Games, promossa a capo dello studio, dando inizio a una nuova era di sviluppo presso il leggendario studio di intrattenimento interattivo dietro Sid Meier's Civilization, XCOM ed il recente Marvel's Midnight Suns.

In qualità di responsabile dello studio, Hazen gestirà i team di sviluppo di Firaxis Games e i franchise più noti come Civilization e XCOM, oltre al prosieguo dei lavori su Marvel's Midnight Suns e gli altri potenziali titoli in arrivo.

Hazen è una veterana dell'industria videoludica con 22 anni di esperienza nel settore dei giochi e dell'intrattenimento, entrata a far parte di Firaxis Games nel 2020 come direttore operativo dello studio. Prima di Firaxis Games, è stata produttrice esecutiva di Fortnite presso Epic Games e di Plants vs. Zombies e Bejeweled presso PopCap Games. La promozione di Hazen arriva nel momento in cui il responsabile degli studi Firaxis, Steve Martin, lascerà lo studio dopo oltre 25 anni.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Heather Hazen come nuova responsabile dello studio di Firaxis Games e crediamo che continuerà a guidare il successo che Firaxis ha costantemente ottenuto come parte del modello di studio indipendente di 2K", ha dichiarato David Ismailer, presidente di 2K.

"2K e Firaxis Games sono profondamente grati per le fondamenta che Steve Martin ha gettato durante il suo periodo di lavoro presso lo studio, guidando più di 30 lanci di giochi in tre franchise che definiscono il genere, e per aver assicurato a Heather una transizione senza problemi nel suo nuovo ruolo. Firaxis è uno degli studi più rinomati della nostra azienda e del settore e siamo certi che il team continuerà a fare grandi cose sotto la sua guida."

"Sono entusiasta di avere l'opportunità di portare avanti l'eredità storica dello studio, a partire dall'annuncio che Firaxis sta sviluppando la prossima iterazione del leggendario franchise Civilization", ha dichiarato Hazen.

"Sono fortunata a lavorare con alcuni dei migliori sviluppatori del nostro settore e abbiamo in programma di portare il franchise di Civilization a nuovi livelli entusiasmanti per i nostri milioni di giocatori in tutto il mondo. Inoltre, continueremo a supportare Marvel's Midnight Suns con contenuti post-lancio e ad esplorare nuovi progetti creativi per i nostri team."

Come abbiamo visto con l'annuncio di Sid Meier's Civilization 7, Ed Beach continuerà a ricoprire il ruolo di direttore creativo del prossimo Civilization. Beach è stato parte integrante dello sviluppo dei titoli della serie per più di 15 anni e recentemente ha guidato la progettazione di Civilization VI, il gioco del franchise più venduto fino ad oggi.