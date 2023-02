PS5 con God of War Ragnarok in sconto su eBay, usando il coupon di febbraio 2023

Le offerte eBay di oggi ci permettono di acquistare un bundle di PS5 con God of War Ragnarok. Lo sconto segnalato, usando il coupon CASA23, è di 17€ rispetto al prezzo regolare. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il codice sconto CASA23 è valido dal 23 gennaio al 19 febbraio 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, ma può essere applicato solo una spesa minima di 20€. Il codice può essere usato tre volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 100€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su tre acquisti.

Il venditore è monclick-italia, con il 95.6% di feedback positivo. La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Il bundle include una PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico che permette di giocare ai videogame su disco. Come è scontato include un controller DualSense e i cavi per l'alimentazione e la connessione HDMI al televisore. God of War Ragnarok è il più recente gioco della saga di Santa Monica Studio, elogiato da critica e pubblico per la propria qualità.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Bundle di PS5 con God of War Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.