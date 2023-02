Atomic Heart: l'update 1.3.3.0 è stato reso disponibile ed è molto grande, ecco quanto pesa

Atomic Heart si è da poco aggiornato all'update 1.3.3.0 su PC. Si tratta di una patch molto corposa, precisamente da 12 GB, ma purtroppo non è stata condivisa una patch note ufficiale.

Si tratta per certo di una stranezza visto che un aggiornamento così massiccio deve obbligatoriamente contenere delle modifiche di un certo peso. Secondo i report dei giocatori di Atomic Heart su Steam, non è stato corretto il problema del neuromodulo, che è stato più volte segnalato. Si tratta di un oggetto che permette di creare e potenziare armi, ovvero qualcosa di molto utile se non proprio fondamentale per avanzare nel gioco: purtroppo alcuni giocatori non hanno modo di raccoglierlo a causa di un bug.

Per ora quindi possiamo solo attendere e vedere se gli sviluppatori di Atomic Heart avranno qualcosa da annunciare a riguardo.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato la versione PC di Atomic Heart, nel quale vi spieghiamo che lo sparatutto è un bel gioco, ma ci sono vari difetti che gli impediscono di salire in vetta alla classifica del genere. Inoltre, le prestazioni non sono sempre ottimali e vi conviene impostarlo in modo tale da avere più FPS possibili e controbilanciare le sezioni più caotiche dove i cali sono più netti.