Yuji Naka ha ammesso le accuse di insider trading, è uno degli autori di Sonic

Yuji Naka ha ammesso tutte le accuse di insider trading mosse a suo carico. Per chi non lo conoscesse è uno degli autori di Sonic, la mascotte di Sega, tra i fondatori del Sonic Team e recentemente molto criticato per il mediocre Balan Wonderworld, realizzato con Square Enix.

Durante il processo, Naka si è dichiarato colpevole di violazione della legge che regola il mercato azionario giapponese, ammettendo tutti i capi di accusa, ossia di aver appreso in anticipo della lavorazione di nuovi titoli delle serie Dragon Quest e Final Fantasy grazie alla posizione ricoperta all'epoca dei fatti in Square Enix, quindi di aver acquistato delle azioni in base a queste conoscenze, realizzando profitti per quasi 23 milioni di yen (circa 170.000 euro) rivendendole.

Naka: "Non ci sono dubbi che io abbia appreso di questi giochi prima che diventassero pubblici e che abbia di conseguenza acquistato delle azioni." I problemi legali di Naka sono iniziati nel novembre del 2022, quando fu arrestato per aver acquistato azioni di Square Enix prima dell'annuncio di Dragon Quest Tact. Quindi a dicembre è stato di nuovo arrestato con l'accusa di insider trading per Final Fantasy VII: The First Soldier, insieme a Taisuke Sazaki, un impiegato di Square Enix. Sazaki e Naka sono ufficialmente finiti a processo per i reati sopra descritti alla fine di dicembre 2022.