Microsoft e Activision: l'acquisizione verrà approvata dalla UE, secondo Reuters

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft verrà approvata dalla UE, o almeno è questa la sensazione percepita da alcune fonti vicine alla Commissione Europea, che lo hanno riferito ai microfoni di Reuters.

Stando a queste persone, l'accordo decennale per portare Call of Duty sulle console Nintendo avrebbe smussato parecchio gli spigoli della discussione che, non ce lo dimentichiamo, dovrebbe ruotare attorno alla soddisfazione degli utenti piuttosto che alle preoccupazioni di questa o quella multinazionale.

Le fonti di Reuters sostengono che la Commissione Europea non avanzerà richieste come quelle espresse dall'antitrust UK, che ha chiesto di togliere Call of Duty dall'equazione o di scorporare Activision da Blizzard al fine di approvare l'operazione.

Per il momento i rappresentanti dell'UE non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sulla faccenda, ma sappiamo che la Commissione Europea comunicherà la sua decisione il 25 aprile e può darsi che per allora Microsoft avrà qualcosa da festeggiare.

Il parere positivo dell'ente regolatore europeo potrebbe infatti esercitare una sostanziale influenza rispetto alle deliberazioni della CMA e della FTC, sebbene nel caso di quest'ultima sembra che le obiezioni abbiano più una valenza politica che altro e potrebbe essere necessario portare la cosa dinanzi a un tribunale terzo.