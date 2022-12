Yuji Naka è stato formalmente accusato di insider trading dalle autorità giapponesi, il che significa che dovrà affrontare un processo insieme all'ex collega Taisuke Sasaki, anch'esso incriminato per il medesimo reato.

Secondo l'accusa, i due avrebbero sfruttato informazioni riservate relative al lancio di Final Fantasy VII: The First Soldier per effettuare una serie di manovre finanziarie che gli hanno consentito di incassare qualcosa come 100 milioni di yen.

Come riportato, Naka è stato arrestato una seconda volta alcuni giorni fa per questa specifica questione, e ora che l'accusa è stata formalizzata dovrà evidentemente difendersi in tribunale, sempre che sia possibile a fronte delle prove che immaginiamo la polizia abbia raccolto.

Creatore del celebre personaggio di Sonic, tempo fa Yuji Naka ha accusato Square Enix di aver fatto uscire Balan Wonderworld incompleto, determinando così il flop del gioco e il suo conseguente allontanamento.