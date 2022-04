Balan Wonderworld, Yuji Naka accusa Square Enix: il gioco uscì "incompleto"

In una serie di tweet pubblicati in queste ore, Yuji Naka ha riferito alcuni retroscena sull'affaire Balan Wonderworld, con varie accuse rivolte a Square Enix per quanto riguarda la gestione del progetto, compresa la sua rimozione dal ruolo di director già 6 mesi prima del lancio e, come conseguenza, l'uscita di un gioco ancora incompleto.

In effetti, abbiamo visto come Balan Wonderworld non abbia propriamente rispettato le aspettative, per essere stato il nuovo gioco di un game designer leggendario come Naka, e secondo lo sviluppatore gran parte dei problemi sarebbero da imputare proprio alla gestione sbagliata del progetto da parte di Square Enix.

"Sono stato rimosso dal ruolo di director di Balan Wonderworld circa mezzo anno prima dell'uscita, dunque ho anche denunciato Square Enix.

Ora che tutti i legami sono conclusi posso dirlo", ha spiegato Naka in un tweet. "Penso che sia sbagliato come Square Enix non dia valore ai giochi e ai fan di questi".

Secondo quanto riferito da Naka, sarebbe stato rimosso dal suo ruolo di director per vari motivi: tra questi, un conflitto emerso tra l'allora director e Square Enix sulla gestione della musica, dopo che il publisher aveva utilizzato una cover della colonna sonora fatta da un utente come materiale ufficiale, di fatto rendendo questo una sorta di ghost writer.

Le altre motivazioni riguarderebbe un incrinarsi dei rapporti con il team di sviluppo Arzest che, secondo i documenti presentati alla corte, sarebbero derivati da alcuni commenti fatti dallo stesso Naka, con l'intento di spingere a migliorare il gioco ed evitare che uscisse con alcuni bug.

Inoltre, anche l'organizzazione dei lavori con i tempi di sviluppo molto serrati sarebbero stati imposti dalla produzione, ma la colpa sarebbe comunque ricaduta su Naka, secondo quanto riferito. Questo avrebbe portato peraltro a uno stato del gioco "non concluso", secondo l'ex-Sega, perché il team aveva bisogno di più tempo per correggere gli errori e rimuovere i bug.

Secondo Naka, Square Enix non avrebbe concesso questo tempo extra per migliorare il gioco fino in fondo, cosa che avrebbe portato allo stato incompleto con cui ha raggiunto il mercato, cosa di cui comunque si scusa profondamente. Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Balan Wonderworld: Yuji Naka ha lasciato Square Enix poco dopo il lancio.