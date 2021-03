Balan Wonderworld, la recensione

Meglio dunque affrontare subito la questione: Balan Wonderworld è un titolo artisticamente ispiratissimo , caratterizzato da una colonna sonora straordinaria, che non mancherà di trascinarvi in un mondo meraviglioso... a suo modo.

Chi ha ragione? Tutti e nessuno: come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo e bisogna chiarire bene alcuni concetti per dare un'idea precisa di cosa abbia partorito la ritrovata collaborazione fra i due alfieri del Sonic Team, da una parte il già citato Naka e dall'altra il character designer Naoto Ohshima .

La recensione di Balan Wonderworld è uno di quei pezzi immancabilmente destinati a far discutere, visto che il nuovo gioco diretto da Yuji Naka , il creatore di Sonic the Hedgehog, ha già cominciato a dividere critica e pubblico, dando vita a valutazioni molto distanti e variegate.

Ad approfittare della loro disperazione c'è l'inquietante Lance , una sorta di gemello malvagio di Balan che di tanto in tanto fa comparire all'interno di questi mondi i suoi Negati , creature oscure che possono metterci i bastoni fra le ruote ma che non rappresentano chissà quale sfida: per sconfiggerli basterà saltargli in testa oppure utilizzare le abilità offensive di alcuni dei nostri costumi.

Raccontata attraverso cutscene davvero belle e ben dirette, come da tradizione per Square Enix , la storia di Balan Wonderworld ci mette nei panni di un ragazzino (a scelta fra Leo ed Emma) che, in preda allo sconforto, finisce inconsapevolmente per varcare la soglia di uno strano teatro spuntato dal nulla.

Struttura

Balan Wonderworld, una sequenza di combattimento con i Negati.

La campagna di Balan Wonderworld è composta da dodici mondi, come detto: ognuno di essi si divide in due livelli e un boss fight che dovremo completare per porre fine all'incubo delle persone intrappolate nelle loro paure, liberandole e donando alla loro storia un lieto fine, raccontato anch'esso prima con un vero e proprio ballo di gruppo, poi con l'ennesima cutscene di qualità.

Completare gli stage di per sé non richiede grandi abilità, visto che come detto i nemici sono pochi e facili da sconfiggere; tuttavia Yuji Naka ha pensato, purtroppo o per fortuna, di rendere in qualche modo il completizionismo parte integrante dell'esperienza. Così per poter sbloccare i nuovi mondi, in gruppi di tre alla volta, dovremo raccogliere al loro interno un numero minimo di statuette dorate di Balan.

Balan Wonderworld, Costumi e mondi sono legati da numerose meccaniche.

Riuscire a ottenere la quantità di statue necessarie per poter portare avanti l'avventura non è semplicissimo, specie se non siete abituati a questo tipo di meccaniche: la maggior parte di esse è nascosta negli anfratti più remoti degli scenari, un po' come le lune di Super Mario Odyssey, e per raggiungerle avremo spesso bisogno di ricorrere alle abilità di Costumi non presenti in quelle specifiche location.

Questo aspetto aggiunge spessore ma anche un po' di frustrazione alla campagna, spronandoci non solo a osservare bene le ambientazioni ma anche a capire quali poteri potrebbero tornare utili e dove, mettendoci a disposizione un sistema di checkpoint tramite cui richiamare una cabina dove eventualmente equipaggiare i Costumi necessari, a patto però di averli "conservati" al termine delle missioni in cui li abbiamo utilizzati la prima volta.