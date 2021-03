Pokémon: carta di Charizard olografica venduta per oltre 300.000 dollari

Nella giornata di ieri, 28 marzo 2021, è stata venduta su eBay una carta del gioco di carte collezionabili di Pokémon. Precisamente, è stata venduta una Shadowless 1st Edition Holo variant del 1999 di Charizard con una votazione "10 Gem Mint". In altre parole, questa carta olografica di Charizard è la versione più rara ed è in condizioni perfette. Non stupisce quindi che, dopo 124 offerte, l'asta si sia chiusa per una cifra di oltre 300.000$.

Precisamente, la carta olografica di Charizard è stata venduta per 311.800 dollari. È stato segnalato che più di 2.600 copie di questa carta sono state inviate a PSA per la valutazione, ma solo 122 hanno ottenuto un "10 Gem Mint". Quella venduta, quindi, fa parte di un lotto tutt'altro che grande. Questa carta di Charizard dispone del più potente attacco tra le carte originali di Pokémon prodotte all'epoca.

Se pensate però che si tratti di un record, vi sbagliate. La carta olografica di Charizard non ha superato la cifra ottenuta da una carta di Blastoise (acqua batte fuoco, dopotutto). Quest'ultima era stata venduta nel gennaio 2021 per 360.000 dollari. Inoltre, un intero set di carte originali era stato venduto per 408.000 dollari circa.

Chiaramente gli appassionati di tutto il mondo sono disposti a spendere cifre record per carte della prima generazione di Pokémon in buone condizioni. Se per caso avete un mazzo in soffitta, dovreste dargli una spolverata.

