New Pokémon Snap, l'anteprima da un nuovo filmato di gameplay

Rinnovare rimanendo fedeli alla tradizione. Sembra questo il mantra per le nuove produzioni di The Pokémon Company, che si conferma anche in New Pokémon Snap , una rivisitazione di Bandai Namco di un grande classico dell'epoca Nintendo 64. In attesa della data di uscita , fissata per il 30 aprile 2021 su Nintendo Switch, abbiamo potuto assistere in anteprima a un lungo filmato di gameplay, che ci ha permesso di approfondire alcune meccaniche: il controllo della fotocamera, il sistema di valutazione, le modifiche agli scenari e, infine, le opzioni di editing e condivisione delle foto.

Controllare la fotocamera

Per chi non lo sapesse, Pokémon Snap era una particolare tipologia di "sparatutto su binari", dove invece dei proiettili si "sparavano" scatti ai mostriciattoli presenti nell'habitat del momento. Sviluppato da Hal Laboratory e pubblicato nel 1997, ci portava quindi a spasso in una sorta di safari interattivo, attraverso livelli che permettevano di incontrare Pokémon di ogni tipo. Per garantire varietà si sbloccavano via via sempre più strumenti per avere interazioni: del cibo per attirare i mostri, palle fumogene per disorientarli o il Poké Flauto per svegliarli.

Riprendendo queste meccaniche, è chiaro che New Pokémon Snap si ponga come uno spin-off rilassante, che punta molto sul fan service e sulla passione più o meno marcata dei giocatori per la fotografia. Per questo uno dei punti più importanti da vedere in azione è proprio la macchina fotografica e il suo sistema di controllo. Due i sistemi utilizzati per prendere la mira: il primo è quello classico, con gli stick analogici utilizzati per spostare l'inquadratura; il secondo sfrutta invece il giroscopio. In entrambi i casi si può zoomare avanti e indietro e il rapido tutorial iniziale rende tutto chiaro dopo pochi minuti.

Pikachu, come di consueto, sarà "doppiato"

A questo punto non resta che partire a esplorare l'area del momento, che nel caso specifico è la Spiaggia Rosiride. Si parte allora a bordo di una sorta di navicella su binari e si cominciano a fare foto ai Pokémon. Il numero degli scatti disponibili è limitato per ogni sessione, ma non sembra necessario dosare troppo la propria smania di fotografare i Pokémon. Questi appaiono in diverse pose e occupazioni, e cambiano anche in base all'ora del giorno. Non sappiamo ancora quanti saranno gli scenari disponibili, ma esplorando le varie isole della regione di Lentil avremo a che fare con habitat ed ecosistemi che possono essere molto diversi tra loro. Proprio come nell'originale, è importante l'utilizzo di alcuni oggetti per ottenere gli scatti migliori: lanciare della frutta ci permette di ammirare un Pokémon fuoco intento a cuocerla, mentre le misteriose sfere Lumina daranno accesso a diverse interazione tra mostriciattoli e ambiente. Suonare una melodia farà muovere le creature in modo unico, ma anche la funzione "Scan" è fondamentale: non solo fa eseguire delle mosse ai Pokémon, ma ci consente di scoprire aree o zone segrete. Per questo è importante guardare in ogni angolo, alla ricerca di insenature e Pokémon nascosti. Non è ancora chiaro quante saranno le variabili in gioco, ma è evidente che l'obiettivo degli sviluppatori sia quello di riportarci più e più volte negli stessi habitat così da garantire una buona rigiocabilità.