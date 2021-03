Super Mario 3D All-Stars risale la classifica UK: Switch in 9 posizioni su 10

Super Mario 3D All-Stars vola tra le prime posizioni della classifica UK dei giochi scatolati dell'ultima settimana, chiaramente aiutato dal fatto che il gioco non sarà più disponibile (nemmeno in formato digitale) a partire dal 1 aprile 2021. Switch riesce inoltre a dominare 9 posizioni su 10, dimostrando la propria forza.

Vediamo la classifica UK della scorsa settimana delle vendite dei giochi scatolati:



Monster Hunter Rise Super Mario 3D All-Stars Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Minecraft Dungeons Minecraft (Switch) Mario Kart 8: Deluxe FIFA 21 Luigi's Mansion 3 Super Mario Odyssey

Come potete vedere, l'unico gioco non-Switch in classifica è FIFA 21, che passa dalla 13° posizione della scorsa settimana all'ottava. Per quanto riguarda Minecraft Dungeons, sono disponibili anche altre versioni, ma il 95% delle vendite dell'ultima settimana sono avvenute su Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars, in ogni caso, non ha battuto l'esordio di Monster Hunter Rise che, nel solo fine settimana di apertura, è stato in grado di vendere oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.

Per il resto, rientrano nella Top 10 sia Super Mario Odyssey (la scorsa settimana era 19°) che Luigi's Mansion 3 (precedentemente 16°). Probabilmente una buona fetta di giocatori ha acquistato un Nintendo Switch con l'arrivo di Monster Hunter Rise e ha quindi subito recuperato anche i titoli più importanti di Nintendo.

Anche se fuori dalla classifica, viene segnalato che Marvel's Avengers è cresciuto del 137% rispetto alla settimana precedente grazie all'arrivo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S. It Takes Two di EA arriva in posizione 29. Mentre il nuovo gioco Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (sempre Switch) debutta in 15° posizione.