PS5: l'SSD è un vantaggio su Xbox Series X, Series S può puntare al 4K per Innovina

PS5 e Xbox Series X|S sono in commercio da alcuni mesi ma è già stato possibile vedere vari titoli di alto livello su entrambe le piattaforme. Per ora, ovviamente, abbiamo solo visto la punta dell'iceberg e in futuro gli sviluppatori potranno veramente sfruttare al massimo le due macchine da gioco. Una delle due, però, ha forse un vantaggio sull'altra? Paolo Pavani e Dennis Cavella di Innovina Interactive, al lavoro sull'avventura distopica "The Plane Effect", hanno dato la propria risposta.

Quando gli è stato chiesto riguardo alle differenze tra la GPU di PS5 (10.28 TFLOPS) e quella di Xbox Series X (12 TFLOPS), Pavani e Cavella hanno disposto: "Non penso ci sarà grande differenze tra le due console a questo riguardo." Per quanto riguarda invece l'SSD di PS5 (5.5 GB/s raw e 8-9 GB/s compressed) rispetto a quello Xbox Series X (2.4 GB/s raw e 4.8 GB/s compressed), il duo ha affermato che "fare leva sulla tecnologia di streaming delle texture potrebbe dare un vantaggio a PS5".

Più interessante però il fatto che, secondo Pavani e Cavella, "Xbox Series S sarà un buon compromesso per giocare a 4K con FPS stabili, mentre Xbox Series X permetterà di sperimentare l'8K". I due parlano di giochi futuri e specificano che non sarà semplice raggiungere il 4K su ogni titolo con Xbox Series S, in ogni caso.

Pavani e Cavella avranno ragione? Dovremo attendere per scoprirlo. Nel frattempo, segnaliamo che PS5 sembra avere problemi a visualizzare contenuti non HDR secondo Digital Foundry.