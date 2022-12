Star Wars Jedi: Survivor classificato a Singapore, dettagli sul grado di violenza del gioco

Star Wars Jedi: Survivor è stato classificato a Singapore, e dai documenti si evince quale sarà il grado di violenza presente nel nuovo episodio della serie action adventure firmata Respawn Entertainment.

Ebbene, a quanto pare il rating sarà lo stesso del primo capitolo, corrispondente da noi a un PEGI 16, con scene di violenza moderata in cui vedremo Cal Kestis affrontare nemici come droidi, mostri e stormtrooper.

L'attore che interpreta il protagonista del gioco, Cameron Monaghan, ha detto di recente che la storia di Star Wars Jedi: Survivor sarà più oscura, ma non è dato sapere esattamente in che termini, né pare che questo aspetto abbia influenzato la commissione di Singapore.

Non mancheranno episodi più cruenti, ad ogni modo: ci saranno situazioni in cui Cal mozzerà gli arti dei suoi nemici con la spada laser, ma senza che venga mostrato uno spargimento di sangue. Inoltre i personaggi pronunceranno parole rudi come "damn", "hell" e "bastard".

Potremo verificare tutto questo a partire dal 17 marzo 2023, quando Star Wars Jedi: Survivor sarà ufficialmente disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ulteriori dettagli nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo sul gioco dopo i TGA.