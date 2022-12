Senua's Saga: Hellblade 2, Ninja Theory annuncia novità nel 2023

Siamo ancora in attesa di aggiornamenti su Senua's Saga: Hellblade 2 e gli altri progetti di Ninja Theory, ma è possibile che questi arrivino tra poco, già all'inizio del 2023, considerando un recente tweet degli sviluppatori che indica il prossimo avvio di comunicazioni sui giochi in sviluppo.

Come potete vedere qui sotto, il messaggio di Ninja Theory è estremamente stringato ma alquanto esplicito: "I video diari degli sviluppatori torneranno l'anno prossimo. Buon Natale!" Questo, quantomeno, ci dice che il team ha intenzione di far ripartire il suo solito flusso di comunicazioni dirette al pubblico con l'avvio del 2023.



I video diari sono sempre stati utilizzati da Ninja Theory in maniera piuttosto frequente anche durante lo sviluppo dei giochi precedenti. Nel corso del primo Hellblade: Senua's Sacrifice, per esempio, il team britannico aveva pubblicato una quantità enorme di materiali video di questo tipo per documentare la serie fasi dello sviluppo del gioco.

Col tempo, è insomma diventato un modus operandi standard per Ninja Theory, nonostante gli intenti siano chiaramente cambiati. Inizialmente, considerando che il primo Hellblade è stato sviluppato in regime indie, si trattava di un modo per pubblicizzare il progetto e il team stesso: a questo punto, non avendo più bisogno di promuovere la compagnia, l'intenzione è soprattutto mantenere un canale comunicativo aperto con il pubblico.

Attendiamo dunque di vedere i nuovi video diari da parte di Ninja Theory nel 2023, che dovrebbero concentrarsi su Senua's Saga: Hellblade 2 ma forse anche su Project Mara, l'altro progetto attualmente in corso presso il team.