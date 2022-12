Star Wars Jedi: Survivor, la storia sarà più oscura, dice Cameron Monaghan

Star Wars Jedi: Survivor è stato sicuramente uno dei titoli di maggior rilievo ai The Game Awards 2022 e con l'uscita ormai fissata è tempo di ricevere qualche dettaglio al riguardo, come dimostra l'intervista di Entertainment Weekly a Cameron Monaghan dal quale sono emersi alcuni dettagli sulla storia, che appare più oscura rispetto a quella del primo.

L'attore interpreta il protagonista Cal Kestis, destinato a tornare in una nuova avventura come abbiamo visto nel trailer con data d'uscita ai TGA 2022, ma con un'interpretazione un po' diversa del personaggio, in linea con il nuovo tono del secondo capitolo.

Star Wars Jedi: Survivor, un'immagine del gioco

D'altra parte, la storia di Star Wars Jedi: Survivor è ambientata 5 anni dopo gli eventi del primo Star Wars Jedi: Fallen Order e nel frattempo anche il protagonista è cambiato e maturato.

In questi cinque anni, Cal ha accettato il suo ruolo di erede dei Jedi ed è rimasto concentrato nella sua lotta all'Impero, diventando in breve il "ricercato numero uno" in tutta la galassia. La storia, in generale, è vista da un punto di vista più maturo secondo Monaghan, rendendo il tono più serio e oscuro rispetto al primo capitolo. D'altra parte, la sfida sembra ancora più impegnativa e c'è anche un nuovo nemico particolarmente inquietante da affrontare.

In ogni caso, questo non significa che non vi siano momenti di serenità o anche di umorismo: secondo l'attore, una cosa importante rimasta intatta è la gioia della scoperta e dell'esplorazione, che è sempre presente anche in un mondo più ricco di minacce e pericoli vari. L'Impero è diventato più potente e ha aumentato l'oppressione: con poche roccaforti rimaste intatte per la Ribellione, la situazione sembra più disperata, in generale.

All'interno di tutto questo, la sfida di Cal è ancora più difficile e importante, inoltre dovrà vedersela anche con un villain particolarmente forte e mosso da motivazioni profonde, che è stato particolarmente ben caratterizzato, secondo quanto riferito da Monaghan. Tra le altre informazioni fornite, abbiamo anche saputo il motivo della barba di Cal Kestis, come affermato sempre dall'attore.