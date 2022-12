GCC Pokémon, l'espansione Scarlatto e Violetto ha una data di uscita e tante novità

L'espansione Scarlatto e Violetto per il GCC Pokémon ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2023 e introdurrà una serie di interessanti novità, nonché il ritorno di meccaniche classiche molto apprezzate dagli utenti.

Forti di vendite per oltre 10 milioni di copie, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno senza dubbio entusiasmato i tantissimi fan della serie e si preparano a contribuire anche al successo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, con un reveal che avverrà nel corso dei Campionati Mondiali Pokémon 2022.

L'espansione "vedrà il ritorno della meccanica di gioco dei Pokémon-ex, che appariranno in tutti gli stadi evolutivi e vanteranno un alto numero di PS nonché attacchi e abilità formidabili. Quando però viene messo KO, un Pokémon-ex dà diritto a non una, ma a ben due carte Premio."

GCC Pokémon, una delle carte dell'espansione Scarlatto e Violetto

"The Pokémon Company International ha anche apportato diverse migliorie al design delle carte che verranno introdotte a partire dall'espansione Scarlatto e Violetto. I bordi gialli sulle carte del GCC Pokémon diventeranno grigi, come per quelle pubblicate in Giappone, così da offrire un'esperienza del GCC Pokémon più uniforme in tutto il mondo e al contempo far risaltare ancora di più le illustrazioni."

"Inoltre, le sottocategorie delle carte Allenatore, come le carte Aiuto, Strumento e Stadio, saranno riportate nell'angolo in alto a sinistra in modo che siano più visibili nelle carte che i giocatori hanno in mano, le carte Energia base avranno un altro simbolo dell'Energia nell'angolo in basso a destra per poterne tenere traccia più facilmente durante la partita e il simbolo dell'espansione sarà sostituito dal codice dell'espansione e della lingua in tutte le carte."

"Ulteriori dettagli su Scarlatto e Violetto, tra cui le caratteristiche principali dell'espansione e i relativi prodotti, saranno comunicati in futuro."