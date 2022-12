Tekken 8, Jun Kazama sarà un personaggio giocabile: arriva la conferma di Harada

Jun Kazama tornerà nel roster di Tekken 8 come personaggio giocabile, a distanza di circa dieci anni dalla sua ultima apparizione: lo ha confermato ufficialmente il producer della serie Bandai Namco, Katsuhiro Harada.

A pochi giorni dal trailer del gameplay e della storia di Tekken 8 ai The Game Awards 2022, la madre di Jin è tornata sotto i riflettori e il team di sviluppo le ha dedicato alcuni approfondimenti, rivelando che la donna non è mai morta: semplicemente è scomparsa per alcuni anni.

Sullo sfondo delle finali regionali per il Nord America del Tekken World Tour 2022, Katsuhiro Harada e Michael Murray hanno anche presentato il design di Jun, con il caratteristico abito grigio ghiaccio, realizzato da Mari Shikazaki.

Naturalmente i due hanno approfittato dell'occasione anche per sottolineare le feature di Tekken 8: dalla distruttibilità ambientale alle Rage Art, passando dagli scarti laterali al nuovo Heat System per l'esecuzione di determinate mosse nell'ambito di un approccio più aggressivo.

Ridisegnato da zero per l'Unreal Engine 5, Tekken 8 non ha al momento ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che approderà nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.